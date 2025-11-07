Papa | nuove dipendenze oltre alla droga

12.15 "Negli ultimi tempi, alle dipendenze come droga o alcol", "si sono aggiunte forme nuove". E spiega: '"uso costante" di internet, pc, smartphone, si associa "non solo a benefici". L'uso eccessivo "spesso sfocia in dipendenze con conseguenze negative per la salute" legate a "gioco compulsivo, scommesse, pornografia". Così il Papa nel messaggio video alla Conferenza nazionale sulle Dipendenze in corso a Roma. "L'oggetto di dipendenza diventa ossessione". "Fenomeni sintomo il più delle volte di disagio mentale o interiore". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Alcune riflessioni in merito alla lettera apostolica di papa Leone “Disegnare nuove mappe di speranza” - facebook.com Vai su Facebook

Disegnare nuove mappe di speranza. Oggi ricorre il 60° anniversario della Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis sull’estrema importanza e attualità dell’educazione nella vita della persona umana. Con quel testo, il Concilio Vaticano II ha ricordat - X Vai su X

DIPENDENZE, PAPA: IMPEGNO CONCERTATO PER PREVENIRE DISAGIO GIOVANILE - Roma, 7 nov – Nel suo videomessaggio alla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, Papa Leone XIV ha rivolto un appello alle istituzioni e alla società civile: “Le istituzioni dello Stato, le associ ... Secondo 9colonne.it

Il Papa: prevenire le dipendenze dalle droghe, percepire la richiesta di aiuto dei giovani - (askanews) – “La paura del futuro e dell’impegno nella vita adulta che si osserva fra i giovani li rende particolarmente fragili: spesso non sono spronati a lottare per un’esistenza retta ... Riporta askanews.it

DIPENDENZE, PAPA: SERVE CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ - Roma, 7 nov – “Incoraggio quanti prendono parte a questo significativo evento a delineare proposte operative volte alla promozione di una cultura della solidarietà e della sussidiarietà”, ha detto Pap ... Si legge su 9colonne.it