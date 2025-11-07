Paolo Rossi non ha dubbi | Non c’è una squadra che non abbia un difetto grosso Chi lo riesce a correggere prima magari può anche involarsi! – VIDEO

Paolo Rossi, giornalista di , ha parlato così della lotta al vertice in Serie A. Ecco il suo pensiero sul nostro campionato – VIDEO. Nella puntata di Primo Tempo sul canale Youtube di , il nostro Paolo Rossi ha inquadrato il campionato di Serie A attraverso questa visione chiara. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Se vai a vedere, non c’è una squadra che non abbia un difetto grosso. Quindi qui il tema vero è chi lo riesce a correggere prima magari può anche involarsi, ma io non sono così convinto che ci siano questi mezzi per farlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paolo Rossi non ha dubbi: «Non c’è una squadra che non abbia un difetto grosso. Chi lo riesce a correggere prima, magari può anche involarsi!» – VIDEO

