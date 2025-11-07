Paolo Rossi difende la Juventus | Sta facendo un lavoro serio Quanti club si sono sempre qualificati in Champions negli ultimi 15 anni? – VIDEO

Paolo Rossi, giornalista di , ha difeso così la Juventus con un chiaro riferimento anche alla Champions League – VIDEO. Nella puntata di Primo Tempo sul canale Youtube di , il nostro Paolo Rossi ha voluto difendere il lavoro svolto dalla Juve in questi anni. PAROLE – « Quelli che raccontano: "Eh, però il calcio deve portare dei risultati!" Sì ma se poi quando tu raggiungi i risultati, li raggiungi con dei costi tali per cui poi lo paghi per 5 o 10 anni ti serve una vittoria e poi finisce lì.

