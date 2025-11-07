Pallavolo Berruto | Torno ad allenare sarò ct della Palestina
(Adnkronos) – Mauro Berruto sarà il nuovo allenatore della Palestina. Il responsabile nazionale Sport del Pd, ed ex tecnico della Nazionale italiana di pallavolo, ritornerà quindi in panchina: "Torno ad allenare. Non entravo in una palestra da dieci anni. Per scelta, forse per rispetto verso una parte di me che aveva chiuso un cerchio perfetto. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Siete invitati questa domenica al nostro Palasport Alessia Berruti per tifare la nostra Serie D Maschile in campo contro la Pallavolo Carcare! #pallavolo #volley #polisportivadelfinale #unosportpertutti - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo, Berruto: “Torno ad allenare, sarò ct della Palestina” - Il responsabile nazionale Sport del Pd, ed ex tecnico della Nazionale italiana di pallavolo, ritornerà quindi in panchina: “Torno ... Riporta pianetagenoa1893.net
Mauro Berruto torna in panchina: per qualche giorno sarà il ct della Nazionale palestinese di volley - Un bel gesto simbolico per il tecnico bronzo olimpico a Londra 2012. Come scrive corrieredellosport.it
Pallavolo: Berruto torna in panchina, il deputato Pd Ct della Palestina per missione diplomatica - Dopo dieci anni di assenza dai palasport Mauro Berruto, deputato, responsabile sport del Partito democratico ed ex Ct della ... Segnala iltempo.it