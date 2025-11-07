Pallavolo | Berruto torna in panchina il deputato Pd Ct della Palestina per missione diplomatica
Roma, 7 nov (Adnkronos) - Dopo dieci anni di assenza dai palasport Mauro Berruto, deputato, responsabile sport del Partito democratico ed ex Ct della nazionale italiana di pallavolo maschile con cui vinse il bronzo olimpico a Londra 2012, tornerà ad allenare. A fine novembre Berruto sarà infatti in Palestina, su invito del Comitato olimpico palestinese e della Federazione palestinese di pallavolo, per una missione di diplomazia sportiva durante la quale guiderà per alcuni giorni la Nazionale palestinese maschile, terrà corsi di formazione per allenatori locali e promuoverà progetti di sviluppo e accesso alla pratica sportiva per i giovani palestinesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
