Roma, 7 nov (Adnkronos) - Dopo dieci anni di assenza dai palasport Mauro Berruto, deputato, responsabile sport del Partito democratico ed ex Ct della nazionale italiana di pallavolo maschile con cui vinse il bronzo olimpico a Londra 2012, tornerà ad allenare. A fine novembre Berruto sarà infatti in Palestina, su invito del Comitato olimpico palestinese e della Federazione palestinese di pallavolo, per una missione di diplomazia sportiva durante la quale guiderà per alcuni giorni la Nazionale palestinese maschile, terrà corsi di formazione per allenatori locali e promuoverà progetti di sviluppo e accesso alla pratica sportiva per i giovani palestinesi.

© Iltempo.it - Pallavolo: Berruto torna in panchina, il deputato Pd Ct della Palestina per missione diplomatica