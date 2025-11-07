Oriana Sabatini | Io e Dybala abbiamo perso un figlio Tradimenti? Li scoprirei

(Adnkronos) – Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno perso un figlio a inizio 2025. La rivelazione choc arriva direttamente dalla moglie dell'attaccante della Roma, ai box per un infortunio muscolare, attualmente incinta di una bambina: "Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine", ha rivelato in un'intervista al programma 'Olga', . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

