Arezzo, 7 novembre 2025 – O limpiadi di disegno tecnico: la bibbienese Alice Simoni dell’istituo Dovizi arriva sesta su 31mila partecipanti. Alice Simoni una grande passione per il disegno tecnico e per la grafica, appassionata della precisione e della bellezza, dopo aver rappresentato la provincia di Arezzo nella finalissima nazionale di Rieti alle gare provinciali della 10ª edizione delle Olimpiadi del Disegno Tecnico, si è piazzata sesta su 31 mila partecipanti. Una competizione di rilievo nazionale che ogni anno coinvolge migliaia di studenti da tutta Italia. Oggi, a distanza di un decennio, le province partecipanti sono ben 53, con oltre 31. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Olimpiadi di disegno tecnico: la bibbienese Alice Simoni dell’istituo Dovizi arriva sesta su 31mila partecipanti