Ocean Film Festival Il17 novembre a Napoli
Ocean Film Festival. Il 17 novembre a Napoli l’appuntamento di chiusura della rassegna itinerante dedicata all’oceano Arriva a Napoli la nona edizione dell’Ocean Film Festival World Tour Italia. Il Festival farà tappa nella nostra città lunedì 17 novembre 2025 al Cinema Academy Astra, con il suo appuntamento di chiusura, dopo un viaggio iniziato ad ottobre e che ha toccato ben . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
