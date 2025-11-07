Occhi su Gaza la tregua trema e l’artiglieria colpisce
C’è una tregua che trema a ogni ora e un “dopo” che si scrive già prima di seppellire i morti. A New York circola la bozza statunitense per una forza internazionale con mandato Onu e un organismo di transizione che dovrebbe “governare” Gaza per due anni. Washington la presenta come soluzione. Sul terreno, intanto, gli ordini sono di radere al suolo le gallerie rimaste, ripulire i quartieri, premere sugli ultimi nuclei combattenti. Le parole rassicuranti nei corridoi diplomatici e l’artiglieria che ancora si sente nella notte. Tutto insieme. Come se fosse normale. Dicono che la tregua “tenga”. A Gaza City tornano a muoversi le colonne di sfollati che inseguono l’illusione dell’acqua potabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gaza attraverso i miei occhi è un libro illustrato per bambini e bambine dai 4 agli 11 anni circa. Il libro nasce dalla volontà di raccontare Gaza, la Palestina, l’occupazione ma anche la vita sotto assedio di un gruppo di quattro giovani, due bambine e due bambi - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, raid di Israele: "Hamas ha violato tregua". Cessate il fuoco ripristinato - La tregua a Gaza trema, gli accordi tra Israele e Hamas legati al piano di Donald Trump vacillano. Lo riporta adnkronos.com
Tregua a Gaza, ecco i prossimi passi e i punti ancora da chiarire - Il ritiro (parziale) dell'Idf è già stato completato, come previsto, entro 24 ore dal cessate il fuoco. Da tg24.sky.it
A Gaza tregua sul filo, a Kiev si muore, a Milano trame anti Schlein, la paura per Repubblica fa 90 - Siamo punto e da capo: a Gaza, la tregua vacilla ogni giorno di più nonostante l’impegno degli Stati Uniti. Lo riporta blitzquotidiano.it