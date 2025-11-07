Nuovo ingresso per BWH Hotels nel Frusinate | l’Hotel Colaiaco di Anagni si unisce al brand Best Western

BWH Hotels Italy & South-East Europe rafforza la propria presenza nel Lazio con l’ingresso dell’Hotel Colaiaco di Anagni, nuova struttura affiliata al brand Best Western già prenotabile sui canali ufficiali.Immerso nel verde e impreziosito da un raffinato stile liberty, il BW Hotel Colaiaco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

