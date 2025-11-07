Nuovo ingresso per BWH Hotels nel Frusinate | l’Hotel Colaiaco di Anagni si unisce al brand Best Western

Frosinonetoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BWH Hotels Italy & South-East Europe rafforza la propria presenza nel Lazio con l’ingresso dell’Hotel Colaiaco di Anagni, nuova struttura affiliata al brand Best Western già prenotabile sui canali ufficiali.Immerso nel verde e impreziosito da un raffinato stile liberty, il BW Hotel Colaiaco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

nuovo ingresso bwh hotelsBwh Hotels, due nuove strutture a Catanzaro e Anagni - East Europe rafforza il brand Best Western con l’ingresso del grand hotel Catanzaro e dell’hotel Colaiaco, nel Frusinate. Si legge su travelquotidiano.com

nuovo ingresso bwh hotelsBWH Hotels: il Collini Hotel Mykonos nella collezione WorldHotels Elite - Il Collini Hotel Mykonos entra ufficialmente nel network BWH Hotels Italy and South- Scrive guidaviaggi.it

Bwh Hotels Italia & Malta: Ricavi 2024 a 377 milioni e nuove aperture - Bwh Hotels Italia & Malta ha chiuso il 2024 con ricavi a 377 milioni e apre l'anno con un incremento del 10% delle prenotazioni primaverili ed estive. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Ingresso Bwh Hotels