Nuovo caso Lookman? Cosa succede sul mercato dopo la lite con Juric

Dopo esser rimasto fuori rosa per tutta l’estate ed esser quasi stato ceduto all’Inter, Ademola Lookman è tornato parte integrante della rosa dell’Atalanta. Il nigeriano è tornato alla titolarità e al gol, ma nell’ultima partita di Champions League contro il Marsiglia un piccolo screzio con Juric ha riaperto le ‘cicatrici’ del recente passato. Il rischio è che scoppi un altro caso, seppur Fabrizio Romano al momento confermi come non ci siano voci di mercato sul giocatore. Caso Lookman, nessun campanello d’allarme. Dopo esser stato reintegrato totalmente nei piani del nuovo mister Ivan Juric, i problemi tra il nigeriano e l’ Atalanta sembravano solo il passato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Nuovo caso Lookman? Cosa succede sul mercato dopo la lite con Juric

Atalanta, rientrato il nuovo caso Lookman: oggi allenamento regolare - Già subito dopo la partita contro il Marsiglia, infatti, c'era stato il chiarimento in spogliatoio fra mister Juric ... Secondo tuttonapoli.net

Atalanta, Juric attaccato anche negli USA per la lite con Lookman: “Punto di non ritorno”. Ma Sacchi lo difende - Atalanta, il video della lite tra Juric e Lookman arriva anche sulla tv americana e il tecnico croato finisce sotto accusa. Da sport.virgilio.it

Atalanta, scintille tra Juric e Lookman durante la sfida contro il Marsiglia: cosa è successo - Durante la partita, l’attaccante nigeriano ha avuto un alterco con l’allenatore Ivan Juric al momento della sostituzione: dopo alcune parole di disappunto, ... Come scrive msn.com