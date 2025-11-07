Nuovo bomber Juve | deciso lo scambio a gennaio

Nel reparto offensivo della squadra di Spalletti, avvicendamento in arrivo: l’affare che può accontentare tutti Dopo la vittoria con la Cremonese e il pari in Champions con lo Sporting, altro appuntamento importante per la Juventus, attesa dal derby col Torino. Occasione per mettere punti in cascina e tenersi a contatto con le prime posizioni della classifica, prima del mercato invernale. Ci saranno innesti solo in caso di uscite, tra i bianconeri, e la soluzione può essere lo scambio tra Jonathan David e Joshua Zirzkee. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il rendimento del canadese non è stato all’altezza delle aspettative, già da alcuni giorni si parla di un suo possibile addio a metà stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuovo bomber Juve: deciso lo scambio a gennaio

#Under19 Corrado #Zanchi torna al #Pomezia. L’ex bomber e Capitano rossoblu è il nuovo allenatore dell’Under 19 Elite del club di Patron #Bizzaglia - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo Vlahovic, la Juve blinderà il centravanti? Ecco la situazione attuale in casa bianconera - Rinnovo Vlahovic: la Juventus punta a blindare il suo numero 9 tra presente e futuro Il tema del Rinnovo Vlahovic è tornato al centro dell’attenzione in casa Juventus. Lo riporta calcionews24.com

Nuovo allenatore Juve, ormai è deciso! Tanti nomi, ma c’è una lista precisa. Chi sarà il favorito? Le ultime - La situazione La Juventus ha ufficialmente deciso di voltare pagina: Igor Tudor non è più l’allenatore bianconero. Da calcionews24.com

Juventus, obiettivo vittoria nella prima post-Tudor: “1” a bassa quota contro l’Udinese, Vlahovic e David in pole tra i marcatori per interrompere il digiuno - Un nuovo cambio in panchina scuote la Juventus: a soli otto mesi dall’addio di Thiago Motta, anche Igor Tudor viene sollevato dall’incarico. Segnala tuttojuve.com