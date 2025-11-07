Nuovo acquisto nella Junior Fasano | la sfida contro la Raimond si avvicina
FASANO - La Junior Fasano ufficializza un colpo di mercato con l'arrivo del terzino Vincent Maguy, destrimano francese classe '97. Il giocatore, che ha militato nelle nazionali giovanili francesi (Under 17, 19 e 21), vanta un curriculum di spessore con esperienze in club prestigiosi come Tremblay. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Continua la nostra promo Baxi!! Sull'acquisto di una nuova caldaia a condensazione tra i modelli citati, riceverete in omaggio il nuovo cronotermostato evoluto Milky Way! Affrettatevi! - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo acquisto nella Junior Fasano: la sfida contro la Raimond si avvicina - Si rinforza il roster con l'arrivo del terzino francese Vincent Maguy alla vigilia della trasferta di Sassari. Scrive brindisireport.it
Nuovo arrivo per la Junior Fasano: Maguy, un talento francese vestirà biancazzurro - Alla vigilia dell'importante trasferta di Sassari, la Junior Fasano rinforza il proprio roster con l'annuncio ufficiale del tesseramento ... Lo riporta osservatoriooggi.it
Successo e testa della classifica per la Junior Fasano - La Junior Fasano torna alla vittoria superando in casa il Metelli Cologne con il punteggio finale di 32- osservatoriooggi.it scrive