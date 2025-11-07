Nuovo acquisto nella Junior Fasano | la sfida contro la Raimond si avvicina

Brindisireport.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - La Junior Fasano ufficializza un colpo di mercato con l'arrivo del terzino Vincent Maguy, destrimano francese classe '97. Il giocatore, che ha militato nelle nazionali giovanili francesi (Under 17, 19 e 21), vanta un curriculum di spessore con esperienze in club prestigiosi come Tremblay. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

nuovo acquisto junior fasanoNuovo acquisto nella Junior Fasano: la sfida contro la Raimond si avvicina - Si rinforza il roster con l'arrivo del terzino francese Vincent Maguy alla vigilia della trasferta di Sassari. Scrive brindisireport.it

nuovo acquisto junior fasanoNuovo arrivo per la Junior Fasano: Maguy, un talento francese vestirà biancazzurro - Alla vigilia dell'importante trasferta di Sassari, la Junior Fasano rinforza il proprio roster con l'annuncio ufficiale del tesseramento ... Lo riporta osservatoriooggi.it

nuovo acquisto junior fasanoSuccesso e testa della classifica per la Junior Fasano - La Junior Fasano torna alla vittoria superando in casa il Metelli Cologne con il punteggio finale di 32- osservatoriooggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Acquisto Junior Fasano