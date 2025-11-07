Nuovi plateatici niente stop Costalonga | Non è vero che li aumentiamo li regolamentiamo

Veneziatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiusa ieri in consiglio comunale la discussione sulla petizione del comitato “Danni da Movida” che chiedeva al comune di Venezia di estendere il divieto di autorizzazione e di ampliamento dei plateatici a tutte le microzone del centro storico, procedere alla scadenza delle concessioni alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

