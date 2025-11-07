Nuove accuse per Elisabetta Franchi dopo la story del dito medio | Stalking e diffamazione contro l’ex amica
Secondo la Procura di Bologna, con quel post la stilista avrebbe continuato a mettere in atto una campagna d’odio sui social nei confronti di una sua ex consulente, con cui in passato aveva condiviso un rapporto di amicizia. Oltre lo stalking, ora le viene contestata anche la diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
