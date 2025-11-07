nuova data per lo spettacolo kiss storia di un bacio perduto e ritrovato

Arezzo, 7 novembre 2025 – . La seconda tappa della rassegna teatrale “Visioni in Scena”, inizialmente fissata per sabato 8 novembre, è stata posticipata alle 21.00 di mercoledì 3 dicembre quando la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, diventerà palcoscenico di un’avventura tra cimeli e ricordi messa in scena dall’attrice Serena Guardone. Lo spettacolo, organizzato dall’associazione Noidellescarpediverse con il contributo della Fondazione CR Firenze e con le collaborazioni di rumorBianc(o) e Fondazione Ivan Bruschi, permetterà di assistere a un’originale produzione teatrale a cura della Fondazione Sipario Toscana Onlus - La Città del Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

