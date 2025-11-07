Nothing ascolta i feedback | presto si potrà rimuovere tutto il bloatware

Tuttoandroid.net | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nothing accoglie le lamentele degli utenti: presto sarà possibile disinstallare completamente i servizi Meta preinstallati. L'articolo Nothing ascolta i back: presto si potrà rimuovere tutto il bloatware proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

nothing ascolta i feedback presto si potr224 rimuovere tutto il bloatware

© Tuttoandroid.net - Nothing ascolta i feedback: presto si potrà rimuovere tutto il bloatware

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Nothing Ascolta Feedback Presto