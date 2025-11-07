Nona giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano passa ad Istanbul battuto l’Efes ai supplementari
Quarta vittoria continentale per l’ Olimpia che, nella nona giornata Basket Eurolega 202526, sbanca Istanbul battendo ai tempi supplementari l’Efes per 97-93. Nonostante i 34 punti Dozier, i padroni di casa non riescono a piegare la resistenza dei meneghini che si dimostrano più lucidi nell’extra time. NONA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: EFES-OLIMPIA MILANO 93-97 Il match inizia con il piede giusto per Milano che si porta subito sul 7-0 contenendo molto bene i turchi che non segnano per quattro minuti. Ci pensa però Dozier ad attivare la reazione dei padroni di casa che prima accorciano e poi pareggiano: e 16-16 a fine primo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
