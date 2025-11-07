Nona giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano passa ad Istanbul battuto l’Efes ai supplementari

Sport.periodicodaily.com | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarta vittoria continentale per l’ Olimpia che, nella nona giornata Basket Eurolega 202526, sbanca Istanbul battendo ai tempi supplementari l’Efes per 97-93. Nonostante i 34 punti Dozier, i padroni di casa non riescono a piegare la resistenza dei meneghini che si dimostrano più lucidi nell’extra time. NONA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: EFES-OLIMPIA MILANO 93-97 Il match inizia con il piede giusto per Milano che si porta subito sul 7-0 contenendo molto bene i turchi che non segnano per quattro minuti. Ci pensa però Dozier ad attivare la reazione dei padroni di casa che prima accorciano e poi pareggiano: e 16-16 a fine primo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

nona giornata basket eurolega 2025 26 milano passa ad istanbul battuto l8217efes ai supplementari

© Sport.periodicodaily.com - Nona giornata basket Eurolega 2025/26: Milano passa ad Istanbul, battuto l’Efes ai supplementari

Altre letture consigliate

nona giornata basket eurolegaBasket, l’Olimpia Milano lotta per due overtime ma espugna Istanbul battendo l’Efes in Eurolega! LeDay e Shields decisivi - L'Olimpia Milano lotta per ben due overtime ma riesce a battere l'Anadolu Efes Istanbul per 93- Si legge su oasport.it

nona giornata basket eurolegaDiretta/ Anadolu Efes Milano (risultato 36-33) streaming video tv: che equilibrio! Eurolega, 7 novembre 2025 - Diretta Anadolu Efes Milano streaming video tv: l'Olimpia va a Istanbul nella nona giornata d Eurolega, sono due squadre con lo stesso passo. ilsussidiario.net scrive

nona giornata basket eurolegaLIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini cercano la seconda vittoria consecutiva - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Andolu Efes ed ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Nona Giornata Basket Eurolega