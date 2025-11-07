Non solo mostra mercato al FIVI 2025 anche masterclass e un convegno
Si avvicina la 14a edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma dal 15 al 17 novembre 2025 a BolognaFiere, e da oggi apre la biglietteria online.Le masterclassSabato 15 novembre“Vino, vigne, Vignaioli: una storia di famiglia" Sabato 15 novembreore 11.3013.00 Il Moscato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Genova la prima mostra mercato dedicata all'artigianato di eccellenza del Mediterraneo. Sabato 15 e domenica 16 novembre a Marina Genova, Mediterranean Soul vi aspetta con oltre 60 espositori per esprimere il meglio del “saper fare” con proposte di - facebook.com Vai su Facebook
Biglietteria aperta per il 14esimo Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti - Si avvicina la 14a edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma dal 15 al 17 novembre 2025 a BolognaFiere, e da oggi apre la biglietteria online. Scrive padovaoggi.it
’Essere Vignaioli’. La carica dei 101 aspettando il ’Mercato dei vini’ - Il countdown per l’apertura della 14esima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, l’evento di FIVI che si svolgerà a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre 2025, è già iniziato, ma i ... Riporta quotidiano.net