Non si presenta all' appuntamento la compagna lancia l' allarme | 53enne trovato morto sotto la parete del Cornetto
VALDAGNO (VICENZA) - Non si presenta all'appuntamento con la compagna e scatta l'allarme. È stato ritrovato senza vita il corpo di un alpinista di 53 anni di Valdagno, che. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
