Non me la sento Antonella Elia il clamoroso annuncio poco prima delle nozze

Thesocialpost.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Elia, ospite nella puntata de La Volta Buona del 7 novembre, ha annunciato che lei e il suo compagno Pietro Delle Piane, con cui avrebbe dovuto sposarsi prossimamente, si sono presi una pausa di riflessione. La confessione è arrivata nel salotto di Caterina Balivo: “È dipeso da tutti e due, ognuno ha le sue parti di colpa”. La soubrette ha spiegato il momento difficile con il suo compagno, dopo che Balivo le aveva chiesto come avesse festeggiato il suo compleanno e cosa le avesse regalato Pietro. Antonella ha confessato: “In realtà ci siamo presi una pausa, io sono volubile, ho preso un tempo di riflessione perché non mi sento pronta”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

