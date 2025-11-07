Non me la sento Antonella Elia il clamoroso annuncio poco prima delle nozze

Antonella Elia, ospite nella puntata de La Volta Buona del 7 novembre, ha annunciato che lei e il suo compagno Pietro Delle Piane, con cui avrebbe dovuto sposarsi prossimamente, si sono presi una pausa di riflessione. La confessione è arrivata nel salotto di Caterina Balivo: “È dipeso da tutti e due, ognuno ha le sue parti di colpa”. La soubrette ha spiegato il momento difficile con il suo compagno, dopo che Balivo le aveva chiesto come avesse festeggiato il suo compleanno e cosa le avesse regalato Pietro. Antonella ha confessato: “In realtà ci siamo presi una pausa, io sono volubile, ho preso un tempo di riflessione perché non mi sento pronta”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non me la sento”. Antonella Elia, il clamoroso annuncio poco prima delle nozze

