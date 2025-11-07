Noir in Festival 2025 | il poster di La Came omaggia Andrea Camilleri
È un’immagine potente ed evocativa quella affidata alla matita di La Came dal Noir in Festival 2025: l’ombra avvolgente del maestro Andrea Camilleri scopre una scena simbolica dell’universo noir, tra Porto Empedocle e la città, una scena notturna rischiarata appena dai fasci di luce di chi indaga. Alla fine delle celebrazioni per il centenario del grande scrittore (premiato al Noir in Festival nel 2011 con il nostro massimo premio, il Raymond Chandler Award), era naturale che Noir in Festival lo salutasse con un omaggio, in accordo con la famiglia e il Fondo Andrea Camilleri, che la disegnatrice La Came ha reinterpretato con il suo stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
