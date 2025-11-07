Noi del rione Sanità conquista la serata Testa a testa Del Debbio-Formigli
Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Noi del Rione Sanità con Carmine Recano conquistare una media di 2.716.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 il film Il conte di Montecristo sigla 1.524.000 spettatori pari al 12.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (792.000 – 3.9%), Ore 14 Sera con Milo Infante segna 852.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 il film Paradise City con Bruce Willis diverte una media di 852.000 individui all'ascolto pari al 6.5% di share. Su Rai3, dopo la presentazione (787.000 – 3.8%), Splendida Cornice con Geppi Cucciari diverte 996.000 spettatori (6. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Halloween Made in Rione Sanità! #locandadelmonacone - facebook.com Vai su Facebook
"Noi del rione Sanità" conquista la serata. Testa a testa Del Debbio-Formigli - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Noi del Rione Sanità con Carmine Recano conquistare una media di 2. Riporta iltempo.it