Nell’estate del 2025 è giunto alla fase finale lo studio, iniziato nel 2018, condotto dall’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sul trattamento del neuroblastoma, in modo particolare quello refrattario o recidivante. I risultati di quello studio, pubblicati sulla rivista Nature Medicine, mostrano che le cellule sviluppate e sperimentate siano state in grado di migliorare in modo significativo la prognosi del neuroblastoma, una delle forme di tumore pediatrico più difficili da trattare. Un risultato che contribuisce ad aumentare il tasso di sopravvivenza dei tumori infantili. Cos’è il neuroblastoma. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Neuroblastoma, il tumore che colpisce soprattutto i bambini: diagnosi e cure

