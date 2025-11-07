Negramaro a Villa Manin sabato 25 luglio 2026

Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i  Negramaro  tornano nell’estate 2026 con  “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un  grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme  tutte le grandi hit  che hanno reso inconfondibile il loro percorso. Questa nuova tappa del viaggio della band capitanata da  Giuliano Sangiorgi  vedrà anche un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, in programma  sabato 25 luglio   2026  a  Villa Manin  di  Codroipo  (inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it

