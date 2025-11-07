Negramaro a Villa Manin sabato 25 luglio 2026
Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso. Questa nuova tappa del viaggio della band capitanata da Giuliano Sangiorgi vedrà anche un esclusivo concerto in Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 25 luglio 2026 a Villa Manin di Codroipo (inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it
Scopri altri approfondimenti
Negramaro tornano nell'estate 2026 con "Una Storia ancora semplice" 21 Agosto 2026 PALERMO - Velodromo P. Borsellino per #dreampopfest 22 Agosto 2026 CATANIA - Villa Bellini per #SottoIlVulcanoFest Biglietti disponibili da oggi 30 Ottobre 2025 alle o - facebook.com Vai su Facebook
I Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”: tappa a Villa Manin di Codroipo il 25 luglio. #Friuli #Udine #Eventi #Inprimopiano - X Vai su X
Negramaro a Villa Manin di Codroipo sabato 25 luglio 2026 - Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima vol ... Secondo udine20.it