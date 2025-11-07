Negozi e uffici corrono capannoni in frenata | mercato più selettivo
Nel secondo trimestre del 2025 il mercato degli immobili d’impresa mostra segnali di tenuta: scambi in aumento per negozi e uffici, flessione per i capannoni. I dati, rilevati dall’Agenzia delle Entrate e letti dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, indicano una dinamica vivace nelle grandi città e un crescente interesse per riconversioni d’uso. Vitalità selettiva nel secondo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Benvenuti nel mondo Pizzini Caffè! ? Da anni portiamo il piacere del vero espresso italiano in fabbriche, uffici, negozi, salette d'attesa, eventi e famiglie (togliere). Con le nostre macchine automatiche e semi-automatiche con il caffè in grani, ogni pausa diven - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicato progetto di nuovi capannoni con market e negozi - Approvato dalla giunta comunale, passa ora all'esame dei cittadini per le loro eventuali osservazioni, il progetto della variante al piano attuativo denominato “Loreto- Segnala laprovinciapavese.gelocal.it