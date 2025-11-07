Nascondeva 15 chili di hashish nella camera del b&b | trovati 138 panetti sotto il letto
È stato trovato dalla polizia nella sua camera, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto. L’uomo, un catanese di 37 anni, è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile della questura di Catania per il reato di detenzione ai fini di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
TERRIBILE SCHIANTO A VILLA SAN PIETRO: MORTO UN 46ENNE DI PULA QUARTU, ORGANIZZATORE DI EVENTI IN CELLA: NASCONDEVA 27 CHILI DI DROGA POLIZIA STRADALE, AGENTI IN PROTESTA: “SIAMO SOLO 295 PER COPRIRE TUT - facebook.com Vai su Facebook
Nascondeva oltre 5 chili di droga con le foto dei cartoni in un doppiofondo nell’auto: arrestato - X Vai su X
Catania, 15 chili di hashish nascosti sotto il letto: arrestato 37enne in un b&b - È stato trovato nella sua stanza, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto. Da sicilianews24.it
In un B&B con 15 chili di hashish nascosti sotto il letto, arrestato - L’uomo, un catanese di 37 anni, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando ... Riporta grandangoloagrigento.it
Trovato in un b&b del Catanese con 15 chili di hashish sotto al letto - È stato trovato dalla Polizia di Stato nella sua camera, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto . Segnala msn.com