Nascondeva 15 chili di hashish nella camera del b&b | trovati 138 panetti sotto il letto

Cataniatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato dalla polizia nella sua camera, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto. L’uomo, un catanese di 37 anni, è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile della questura di Catania per il reato di detenzione ai fini di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

