Nascondete i biscotti dopo mezzanotte i Gremlins torneranno in un terzo film

Wired.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le creature del film cult firmato Steven Spielberg e Chris Columbus ritorneranno in una dark comedy per ora ancora top secret. 🔗 Leggi su Wired.it

