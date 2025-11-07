Napoli ordinanza anti-caos | serrata dei locali notturni Ieri serrande abbassate nel centro

Protesta anti-ordinanza nel cuore di Napoli. Ieri sera, dieci esercizi commerciali tra bar, enoteche e locali notturni hanno deciso di abbassare le serrande. A partire dalle 22, i gestori delle attività situate nella zona interessata dall’ordinanza comunale del 4 novembre firmata da Gaetano Manfredi hanno scelto di non aprire i propri locali, aderendo a una manifestazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, ordinanza anti-caos: serrata dei locali notturni. Ieri serrande abbassate nel centro

Contenuti che potrebbero interessarti

I locali di Vico Quercia, nel cuore del Centro Storico di Napoli, non ci stanno E dopo l'ordinanza di Palazzo San Giacomo, che ha provocato un ginepraio di polemiche, oggi proclamano la serrata - facebook.com Vai su Facebook

Dispositivo di circolazione per lo svolgimento della Il 19 ottobre 2025, dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze Leggi l'ordinanza completa e verifica tutte le modifiche alla viabilità sul sito - X Vai su X

Il Comune di Napoli vara una nuova ordinanza "antimovida" - Nella zona vicino Piazza del Gesù locali chiusi nel weekend all'1. Secondo rainews.it

Napoli, ordinanza antimovida: nuove regole - Nel Comune di Napoli è in arrivo la nuova ordinanza sulla movida, firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Si legge su dailynews24.it

Movida a Napoli, la linea dura: a Bellini e vico Quercia basta caos in strada - Tutto era nato da due sentenze del Tribunale di Napoli, che avevano visto soccombere il Comune, condannato a risarcire per «inquinamento ... Si legge su ilmattino.it