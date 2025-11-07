Nancy Pelosi si ritira dopo 38 anni | la donna più potente d’America lascia il Congresso
Nancy Pelosi ha annunciato ieri il suo ritiro dalla vita politica, ponendo fine a una carriera durata quasi quattro decenni che l’ha vista diventare una delle figure più influenti e potenti della politica statunitense. In un messaggio video, la democratica californiana ha dichiarato che non cercherà la rielezione al Congresso alla scadenza del suo mandato, prevista per gennaio 2027. All’età di 85 anni, Pelosi lascia un’eredità storica: è stata la prima e unica donna a ricoprire il ruolo di Speaker della Camera dei rappresentanti, la terza carica dello Stato dopo il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Argomenti simili trattati di recente
Nancy Pelosi, la signora dei dem si ritira. Donald Trump la insulta: “Malvagia” - X Vai su X
Nancy Pelosi annuncia il suo ritiro, la reazione di Donald Trump è immediata: parole durissime >> https://buff.ly/8QE0AVN - facebook.com Vai su Facebook
Nancy Pelosi si ritira dalla politica dopo 39 anni al Congresso Usa: «Il mio cuore è colmo di gratitudine» - «Con il cuore colmo di gratitudine, guardo con gioia al mio ultimo anno di servizio come vostra orgogliosa rappresentante», ha aggiunto. Secondo msn.com
Usa, Nancy Pelosi si ritira dalla politica: ex speaker della Camera non si ricandiderà - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Nancy Pelosi si ritira dalla politica: ex speaker della Camera non si ricandiderà ... Si legge su tg24.sky.it
Nancy Pelosi va in pensione e Trump l'attacca, affondo alla prima donna speaker alla Camera: "Malvagia" - Donald Trump prende di mira Nancy Pelosi dopo l'annuncio del ritiro della prima speaker donna della Camera Usa: in pensione dopo 40 anni ... virgilio.it scrive