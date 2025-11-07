Nancy Pelosi si ritira dopo 38 anni | la donna più potente d’America lascia il Congresso

Nancy Pelosi ha annunciato ieri il suo ritiro dalla vita politica, ponendo fine a una carriera durata quasi quattro decenni che l’ha vista diventare una delle figure più influenti e potenti della politica statunitense. In un messaggio video, la democratica californiana ha dichiarato che non cercherà la rielezione al Congresso alla scadenza del suo mandato, prevista per gennaio 2027. All’età di 85 anni, Pelosi lascia un’eredità storica: è stata la prima e unica donna a ricoprire il ruolo di Speaker della Camera dei rappresentanti, la terza carica dello Stato dopo il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

