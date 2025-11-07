Musetti rovescio laser | Korda impietrito

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti salva un match point e le sue speranze di andare alle Atp Finals di Torino al termine di un match tiratissimo con Sebastian Korda, vinto in tre set (6-0 5-7 7-5 in due ore e 15 minuti) e vola in finale all'Atp 250 di Atene, dove sfiderà Novak Djokovic: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

