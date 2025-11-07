Musetti rischia ma va in finale ad Atene | contro Djokovic si gioca il posto alle Atp Finals di Torino

Lorenzo Musetti supera in tre set lo statunitense Sebastian Korda ed è finale al torneo Atp 250 di Atene. Manca solo una vittoria per guadagnarsi l’ultimo posto disponibile per le Atp Finals 2025 di Torino. Di fronte però c’è l’avversario peggiore possibile: Novak Djokovic, padrone di casa del torneo greco, da lui stesso organizzato. All’azzurro serve vincere la finale del torneo in programma sabato 8 novembre per superare Auger Aliassime nella classifica Race e prendere un jet in direzione Torino, dove lo attendono Jannik Sinner e gli altri big del tennis. Djokovic invece è già qualificato alle Finals, ma non ha ancora annunciato ufficialmente la sua partecipazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Musetti rischia ma va in finale ad Atene: contro Djokovic si gioca il posto alle Atp Finals di Torino

