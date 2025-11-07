Musetti in finale | il sogno delle Atp Finals è più vicino che mai

Lorenzo Musetti continua a far sognare i tifosi italiani. Il tennista toscano conquista la finale dell’ Atp 250 di Atene dopo una battaglia mozzafiato contro Sebastian Korda, chiusa con il punteggio di 2-1 (6-0, 5-7, 7-5). Un successo che lo avvicina sempre di più al grande obiettivo: le ambite Atp Finals di Torino. Un match da brividi. Il primo set è stato un assolo di Musetti: tre break consecutivi, ritmo perfetto e un 6-0 che non lascia scampo all’avversario. Ma Korda non si è arreso e nel secondo parziale ha reagito con carattere, trovando il contro-break del 4-4 e chiudendo 7-5, riportando la sfida in equilibrio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Musetti in finale: il sogno delle Atp Finals è più vicino che mai

