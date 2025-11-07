Musetti-Djokovic Lorenzo per il doppio colpo | titolo di Atene e Finals Il pronostico

Lorenzo è arrivato all'ultimo atto dell'Atp 250 greco battendo Korda in tre set: contro Nole in palio per l'azzurro anche un posto a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti-Djokovic, Lorenzo per il doppio colpo: titolo di Atene e Finals. Il pronostico

News recenti che potrebbero piacerti

Lorenzo Musetti vince contro Korda ad Atene (6-0; 5-7; 7-5), sfiderà Djokovic in finale - facebook.com Vai su Facebook

Musetti-Djokovic all'Atp Atene, dove vedere in tv e streaming - 1 al mondo Novak Djokovic per il titolo e per la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Da sport.sky.it

Musetti in finale ad Atene: tra lui e le Nitto Atp Finals c'è solo...Djokovic! - Il carrrino doma in tre set Korda e sabato si giocherà il titolo greco contro la leggenda: in palio l'ultimo pass per Torino ... tuttosport.com scrive

Musetti-Djokovic, finale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il carrarino ha vinto una battaglia di oltre due ore con Korda e si è qualificato per l'atto conclusivo del torneo: tutto quello che c'è da sapere sul match contro Nole ... Segnala corrieredellosport.it