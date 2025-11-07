“Parcheggiare il bus”, o come si suol dire, “il Catenaccio”, può essere percepito per alcuni come una scelta poco corretta. Spesso gli allenatori sono stati protagonisti di dibattiti proprio sulle loro scelte in merito a ciò. Fu Jose Mourinho il pioniere, quando allenava in Inghilterra, al Chelsea. Il dibattito sul “catenaccio”: Mourinho il pioniere. L’Equipe scrive: Alcune squadre a volte decidono di parcheggiare l’autobus. Un’espressione di cui Jose Mourinho è stato il propagatore nel 2004, dopo un Chelsea-Tottenham. Ma oltre ad essere stato il contemplatore, lo “Special One” si è dimostrato il più perfetto illustratore di questo concetto durante una semifinale di ritorno di Champions League tra Barcellona e Inter del 2010, dove fu la squadra nerazzurra a vincere il torneo; il tecnico portoghese ha eretto quella sera un muro, sacrificando il talento di Samuel Eto’o, bloccato nella posizione di un’ala molto lontana dall’esserlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho ha insegnato che anche “il catenaccio” è un’arte (L’Equipe)