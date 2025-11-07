Motta Sant’Anastasia pusher 20enne arrestato dai Carabinieri | trovata marijuana nella sua mini car
Operazione dei militari nell'ambito dei controlli sul territorio. Un giovane di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti per contrastare il traffico di droga, una delle principali fonti di guadagno per la criminalità organizzata nella zona di Catania. La scoperta durante un normale pattugliamento. Intorno alle 15.00, i Carabinieri hanno notato una mini car guidata da un ragazzo pregiudicato di Motta Sant'Anastasia.
