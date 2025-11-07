Moto2 Canet svetta nella FP1 del GP di Portogallo Vietti 4° precede Moreira 8° Gonzalez
Aron Canet ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido tracciato di Portimao abbiamo assistito al primo capitolo di un weekend che potrebbe essere anche decisivo per la corsa al titolo. Diogo Moreira e Manuel Gonzalez sono pronti per incrociare le proprie armi in vista di una caccia al successo finale che si fa davvero rovente. Buoni spunti, invece, per i colori italiani con i due nostri portacolori entrambi nella top10. Aron Canet (Kalex Fantic), come detto, ha messo a segno un ottimo 1:41. 🔗 Leggi su Oasport.it
