Mostra fotografica nello studio di Pino Giannini
Sarà inaugurata domenica 9 novembre, dalle ore 18 alle ore 21:30, nello studio fotografico di Pino Giannini, a Chieti Scalo, la mostra fotografica dei corsi “Fatto a manual" (base) e "Work in progress" (avanzato), con i migliori lavori realizzati durante le lezioni. L'ingresso è gratuito.Per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
