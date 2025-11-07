Morto James Watsonscoprì struttura Dna

22.00 E' morto all'età di 97 anni James Watson, biologo e genetista americano che nel 1962 vinse il Nobel per la medicina per le sue scoperte sulla struttura del Dna. Lo ha annunciato il Cold Spring Harbor Laboratory (Cshl), con cui Watson aveva lavorato. Watson condivise il Nobel con il connazionale Francis Crick e con Maurice Wilkins, scienziato neozelandese naturalizzato britannico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

