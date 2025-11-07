Morto a 97 anni James Watson fu premio Nobel per scoperta struttura Dna

Lo scienziato James Watson, che ha condiviso il premio Nobel per aver contribuito alla scoperta della struttura a doppia elica del Dna, è scomparso all'età di 97 anni. La morte è stata annunciata dal suo ex laboratorio di ricerca. Watson ha anche contribuito a guidare gli sforzi per mappare il genoma umano. Lo scienziato ha condiviso il premio Nobel del 1962 con il collaboratore Francis Crick e lo scienziato Maurice Wilkins per aver scoperto nel 1953 che il Dna aveva la forma di una lunga scala leggermente attorcigliata. La scoperta, fatta quando il giovane Watson aveva solo 24 anni, lo ha reso una figura venerata nel mondo della scienza per decenni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Morto a 97 anni James Watson, fu premio Nobel per scoperta struttura Dna

