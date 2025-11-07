Monza aggredì una ragazza sul treno | portato in centro per rimpatri | La giovane | Potevo essere uccisa come la ragazza in metro a New York

L'uomo, uno straniero di 26 anni già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era noto agli operatori per diversi reati di aggressione e danneggiamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Monza, aggredì una ragazza sul treno: portato in centro per rimpatri | La giovane: "Potevo essere uccisa come la ragazza in metro a New York"

