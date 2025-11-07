Monaco–Roma in 6 ore | l’Europa accelera sull’Alta Velocità
Roma, 7 novembre 2025 – Da Monaco di Baviera a Roma in 6 ore invece che 9 ore e 30 minuti, o viaggiare da Tallinn a Riga in 1 ora e 45 minuti e da Riga a Vilnius in 2 ore (anziché in 6 e 4 ore): sono gli obiettivi del piano d’azione per i trasporti presentato per accelerare lo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità nell’Ue. Il documento punta a una rete più rapida, interoperabile e interconnessa entro il 2040, con corridoi transfrontalieri potenziati, rimozione dei colli di bottiglia e standard tecnici comuni per favorire l’ingresso di nuovi operatori e l’aumento delle frequenze. Tra le misure indicate figurano l’adozione più estesa dei sistemi europei di segnalamento e controllo, procedure di autorizzazione del materiale rotabile più snelle e orari coordinati tra Paesi per facilitare i servizi diretti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Parte da Roma, ha vagoni addobbati, musica natalizia e arriva dritto al cuore dei mercatini di Monaco. Si chiama Espresso Monaco ed è il treno più magico delle feste. Un viaggio che si fa solo due volte, ma che promette di trasformarsi in un ricordo indimentic - facebook.com Vai su Facebook
6 Ore del Fuji 2025: il Team Peugeot TotalEnergies a caccia di conferme - Dopo la gioia per l’ottimo risultato ad Austin, in Texas, dove entrambe le Peugeot 9X8 si sono classificate tra le prime quattro (3° e 4° posto), il Team Peugeot TotalEnergies è già concentrato sulla ... Segnala motorionline.com