Monaco–Roma in 6 ore | l’Europa accelera sull’Alta Velocità

Roma, 7 novembre 2025 – Da Monaco di Baviera a Roma in 6 ore invece che 9 ore e 30 minuti, o viaggiare da Tallinn a Riga in 1 ora e 45 minuti e da Riga a Vilnius in 2 ore (anziché in 6 e 4 ore): sono gli obiettivi del piano d’azione per i trasporti presentato per accelerare lo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità nell’Ue. Il documento punta a una rete più rapida, interoperabile e interconnessa entro il 2040, con corridoi transfrontalieri potenziati, rimozione dei colli di bottiglia e standard tecnici comuni per favorire l’ingresso di nuovi operatori e l’aumento delle frequenze. Tra le misure indicate figurano l’adozione più estesa dei sistemi europei di segnalamento e controllo, procedure di autorizzazione del materiale rotabile più snelle e orari coordinati tra Paesi per facilitare i servizi diretti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it