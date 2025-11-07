Modella aggredita su un treno da uno sconosciuto la denuncia | Mi voleva uccidere a calci

La modella brasiliana Stephanie A. lo scorso 3 novembre è stata aggredita da un ragazzo di 26 anni a bordo di un treno sulla tratta Bergamo-Milano. La ragazza ha raccontato l'accaduto con un post di denuncia sui social. Questa mattina, venerdì 7 novembre, il 26enne è stato fermato e portato all'interno del Cpr di Torino in attesa di essere rimpatriato nel suo Paese d'origine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Aggredita dal nulla, ha detto che mi avrebbe ucciso». È il racconto choc di Stephanie, la giovane modella brasiliana di origini italiane aggredita lunedì scorso su un treno tra le stazioni ferroviarie di Carnate-Usmate e Arcore, sulla linea Ponte San Pietro-Milan - facebook.com Vai su Facebook

Monza, la modella aggredita sul treno da uno sconosciuto: «Mi voleva uccidere e nessuno mi ha difeso» - X Vai su X

Modella aggredita senza motivo sul treno per Arcore: «Ha detto che mi avrebbe ucciso, nessuno mi ha aiutata». Il 26enne portato al centro rimpatri - Momenti di terrore su un treno regionale della linea Ponte San Pietro–Milano Garibaldi. Segnala msn.com

Monza, Stephanie aggredita sul treno da uno sconosciuto: «Mi voleva uccidere e nessuno mi ha difeso» - Il racconto della giovane brasiliana: «Ha iniziato a fissarmi, poi gli insulti, infine un pugno: mi sono difesa con lo spray». Da milano.corriere.it

Fermato l'uomo che ha picchiato una modella sul treno per Milano: aveva già minacciato una ragazza a Palermo e doveva essere espulso - Individuato l'uomo che lunedì 3 novembre ha aggredito una giovane modella che viaggiava verso Milano: collocato in un CPR, sarà rimpatriato nel suo ... Secondo affaritaliani.it