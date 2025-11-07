Misterbianco scoperto un frigorifero pieno di droga | arrestato un 35enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri durante un controllo amministrativo. Un frigorifero dismesso trasformato in un nascondiglio per droga: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che hanno arrestato un 35enne catanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte per contrastare l’illegalità diffusa e la presenza di sostanze stupefacenti nella provincia etnea. La scoperta all’interno di un fast food. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

