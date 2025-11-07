Miss Blu Mare 2025 Giorgia Gonnelli e altre tre ragazze livornesi a bordo della Msc Grandiosa per la finale del concorso di bellezza

L'8 agosto la 17enne Giorgia Gonnelli vinse miss Livorno e grazie a quel successo adesso è pronta per salire a bordo della Msc Grandiosa, dove si svolgerà la finale nazionale di Miss Blu Mare. Per la giovane l'appuntamento è dal 9 al 15 novembre insieme a Lucia Patti di Rosignano, Viola Caselli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

