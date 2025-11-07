Millie Bobby Brown Winona Ryder e tutto il cast di Stranger Things 5 sul red carpet

L’attesa è finita, Stranger Things 5 sta per arrivare su Netflix, e la sera del 6 novembre il cast al completo ha sfilato sul red carpet per la première a Los Angeles, contribuendo anche a gettare acqua sul fuoco sul potenziale scandalo che ha per protagonisti due dei protagonisti, Millie Bobby Brown e David Harbour. Millie Bobby Brown e David Harbour complici sul red carpet. È dei giorni scorsi infatti la notizia che Brown, che nella serie dà il volto a Eleven, avrebbe presentato una denuncia interna per presunti episodi di bullismo sul set ai suoi danni da parte di Harbour, volto del papà adottivo di Eleven, Jim Hopper. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Millie Bobby Brown, Winona Ryder e tutto il cast di “Stranger Things 5” sul red carpet

