Millie Bobby Brown e David Harbour abbracci e risate alla serata per Stranger Thigns

Dopo l'indiscrezione di una presunta denuncia dell'attrice per bullismo, l'evento a Los Angeles ha riportato il sereno sulla serie tv Netflix. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Millie Bobby Brown e David Harbour, abbracci e risate alla serata per Stranger Thigns

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour? Cosa sappiamo sulle voci di molestie e bullismo sul set di Stranger Things #news #ap #strangerthings #davedere #screenweek - facebook.com Vai su Facebook

La denuncia di Millie Bobby Brown contro David Harbour: il bullismo e l'avvocato sul set. «Pagine e pagine di accuse» - X Vai su X

Stranger Things Day, Millie Bobbie Brown e David Harbour sorridono insieme su red carpet dopo le accuse di bullismo - Sul red carpet dello Stranger Things Day i due attori si mostrano complici e distesi: un abbraccio pubblico per zittire le voci di tensioni e attriti sul set. libero.it scrive

Millie Bobby Brown e David Harbour mettono a tacere i rumors sulle molestie: sfilano insieme sul red carpet di Stranger Things - Millie Bobby Brown e David Harbour spazzano via i rumors di dissidi sul set con un abbraccio pubblico alla premiere finale di Stranger Things ... Da fanpage.it

Dopo l'indiscrezione di una presunta denuncia dell'attrice per bullismo, l'evento a Los Angeles ha riportato il sereno sulla serie tv Netflix - Dopo le presunte accuse, Millie Bobby Brown e David Harbour si sono presentati abbracciati alla presentazione di Stranger Things, caso rientrato? Da gazzetta.it