Una donna di 79 anni ha perso la vita in un incendio divampato nel pomeriggio in un edificio di sette piani in via Bernardo Rucellai al civico 20 a Milano. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che, dopo essere entrati in casa, hanno trovato il corpo della donna riverso a terra nel corridoio verso la camera da letto. In quel momento il marito non era in casa ed è stato avvisato dal custode del palazzo di quello che era accaduto. La donna è morta per aver inalato il fumo. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno determinato l’incendio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, una 79enne morta nell'incendio di un condominio: le immagini dei soccorsi