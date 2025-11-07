Milan sulle spalle di Leao | Allegri ci crede Rafa dovrà trascinare come con la Roma

Il portoghese dopo la sosta di ottobre ha segnato tre reti e domani avrà ancora al suo fianco Nkunku. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan sulle spalle di Leao: Allegri ci crede. Rafa dovrà trascinare come con la Roma

«Molti mi chiedono come abbia fatto a restare sempre fedele al Milan, a non voltargli mai le spalle, nemmeno dopo aver smesso di giocare. La verità è semplice: quando ho appeso gli scarpini al chiodo, non ho chiuso un capitolo, ne ho aperto un altro. Ho con - facebook.com Vai su Facebook

Modric si prende il Milan sulle spalle: dopo la sosta ha giocato sempre senza mai riposare. E contro la Roma... - X Vai su X

Gazzetta: "Milan sulle spalle di Leao. Rafa trascinatore come con la Roma: Allegri ci crede" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Milan sulle spalle di Leao. Lo riporta milannews.it

Allegri: "Pulisic è recuperato. Leao deve migliorare. Attenti, l'anno scorso al Tardini ha vinto il Parma" - Max Allegri mette in guardia dalla sfida in trasferta contro il Parma: "Affronteremo una squadra che sa lottare, giocare al Tardini non è mai semplice, l'anno scorso il Milan ha perso 2- Come scrive gazzetta.it

Milan, Leao è ancora un problema: le parole di Allegri e la bacchettata di Costacurta - Leao in difficoltà nel ruolo di punta al Milan: contro l’Atalanta fatica spalle alla porta e Allegri lo sostituisce all’intervallo. sport.virgilio.it scrive