Milan Allegri è stato accontentato Ecco tutte le informazioni sull’amichevole dei rossoneri a Solbiate Arno

Il Milan di Allegri, reduce dal successo con la Roma, prepara la trasferta di Parma ritrovando Pulisic tra i convocati. Durante la sosta, i rossoneri affronteranno l’Entella in amichevole per testare la condizione di chi è rimasto fermo ai box. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri è stato accontentato. Ecco tutte le informazioni sull’amichevole dei rossoneri a Solbiate Arno

News recenti che potrebbero piacerti

La conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Parma-Milan - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: «Con Cremonese e Pisa un solo punto. Torna Pulisic, Rabiot e Gimenez dopo la sosta» - Un entusiasmo che, però, Massimiliano Allegri vuole vedere in campo al Tardini con il Parma già ... msn.com scrive

“Non accadeva da tre anni”; Milan, Allegri ha stravolto tutto - È dalla stagione 2022/2023 che i rossoneri riuscivano nell'impresa. Segnala spaziomilan.it

Oltre gli infortuni: Allegri ne è uscito alla grande, e così il Milan è più forte - L'inizio di stagione del Milan non è stato facile, in termini di ... Lo riporta milannews.it