Milan Allegri è stato accontentato Ecco tutte le informazioni sull’amichevole dei rossoneri a Solbiate Arno

Il Milan di Allegri, reduce dal successo con la Roma, prepara la trasferta di Parma ritrovando Pulisic tra i convocati. Durante la sosta, i rossoneri affronteranno l’Entella in amichevole per testare la condizione di chi è rimasto fermo ai box. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri è stato accontentato. Ecco tutte le informazioni sull’amichevole dei rossoneri a Solbiate Arno

